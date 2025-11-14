Terug

Basisschoolleraar van Urk opgepakt wegens ontucht met minderjarige

Crime

Vandaag, 16:51 - Update: 2 uur geleden

Een basisschoolleraar van Urk is aangehouden omdat hij over een langere periode ontucht zou hebben gepleegd met een minderjarige. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Omroep Flevoland. Het slachtoffer komt niet uit hetzelfde dorp, en zat ook niet op de school waar de man lesgeeft.

Volgens het OM is het slachtoffer een kind tussen de 12 en 16 jaar oud. De man wordt er ook van verdacht dat hij het kind heeft gegroomd – dat betekent dat hij het zou hebben benaderd en mogelijk verleid tot seksuele handelingen. Volgens een woordvoerder van het OM kan dat zowel online als in het echt zijn gebeurd.

Het onderzoek loopt nog maar kort. Om die reden wil het OM geen verdere details geven over de zaak. De leeftijd van de verdachte, de duur van het misbruik en de aanleiding voor het onderzoek blijven voor nu onbekend. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er meer slachtoffers zijn. De man is vrijdag voorgeleid en blijft voorlopig twee weken vastzitten, meldt het OM.

Door ANP

