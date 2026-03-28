Boeren Swifterbant continu doelwit diefstallen

Boeren in Swifterbant willen camera's bij iedere in- en uitgang van een straat in het buitengebied daar. Zo hopen ze de continue stroom diefstallen te stoppen. Want het komt vaak voor dat een agrariër 's ochtends wakker wordt en er een duur GPS-systeem of zelfs een complete tractor gejat is. In de video bovenaan doen ze hun verhaal.

Paul Cryns - regiovoorzitter van LTO Noord en boer in Swifterbant - is het afgelopen jaar zelf bestolen en heeft het de afgelopen drie jaar in totaal drie keer meegemaakt. Ook zijn overburen kunnen erover meepraten. Edwin de Lange van loonwerkbedrijf Gebroeders De Lange staat de diefstal van peperdure GPS-systemen nog helder voor de geest, twee jaar geleden.

Hogere prioriteit

De politie zegt de oproep om camera's te plaatsen te snappen, en is in algemene zin voor elke preventieve maatregel: "Ondernemers in niet-stedelijk gebied staan vaak machteloos tegen dergelijke vormen van criminaliteit."

Ook probeert de politie, wanneer er een diefstal aan de orde is, zo snel mogelijk te handelen: "Het Operationeel Centrum handelt bij dergelijke meldingen zeer alert en kent in de opvolging van meldingen deze een hogere prioriteit toe waardoor pakkans stijgt. Initiatieven die men zelf onderneemt, vormen daarin een goede toevoeging."