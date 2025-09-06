Terug

Omgeving winkelcentrum Lelystad afgezet om mogelijk explosief

Crime

Vandaag, 08:50

Een deel van de omgeving van een winkelcentrum in Lelystad was zaterdagochtend afgezet omdat daar een mogelijk explosief was aangetroffen. De omgeving is inmiddels weer vrijgegeven en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het mogelijke explosief veiliggesteld.

Het mogelijke explosief was aangetroffen aan Kamp 43 in het zuidoosten van de stad. Aan de Kamp 43 zijn verschillende horecazaken gevestigd en ook een Albert Heijn. Behalve de EOD waren "uit voorzorg" ook andere hulpdiensten, zoals brandweerwagens en ambulances, aanwezig.

Volgens Omroep Flevoland is het voorwerp aangetroffen voor een snackbar/pizzeria, maar de politie kon dit niet bevestigen.

De recherche doet nu verder onderzoek naar de toedracht en is daarbij op zoek naar getuigen. Mensen die meer weten, worden verzocht te bellen naar 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

ANP

