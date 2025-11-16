Terug

Oplichting bij winactie hondenhalsband... van de politie

Crime

Vandaag, 18:37

Een winactie van de politie in Lelystad wordt misbruikt om mensen op te lichten. Daarvoor waarschuwt de politie op sociale media.

De politie is vrijdag een actie begonnen waarbij deelnemers een politiehalsband voor hun hond kunnen winnen. Hondeneigenaren in Lelystad moeten daarvoor het ras en de naam van hun hond achterlaten. Maandag worden de winnaars bekendgemaakt.

Nepaccount

Maar volgens de politie is er een account dat zogenaamd al winnaars bekendmaakte, waarbij de mensen naar een pagina werden geleid waar ze hun bankgegevens moesten invullen. De politie in Lelystad waarschuwt dat het account nep is en dat alleen vanuit haar eigen account contact wordt opgenomen met de winnaars. "Vul dus geen persoonlijke informatie of bankgegevens in. Dit alles wordt onderzocht door de politie."

De halsbandmodellen - die niets met oplichting te maken hebben - zijn wel schattig:

Hond met politiehalsband - beeld: Instagram politie

Hond met politiehalsband - beeld: Instagram politie

De halsband die - echt - gewonnen kan worden - beeld: Instagram politie

De halsband die - echt - gewonnen kan worden - beeld: Instagram politie

Door ANP

