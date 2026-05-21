Mogelijk explosief afgegeven bij politie Lelystad, politiebureau ontruimd

Bij het politiebureau in Lelystad is donderdagochtend een mogelijk explosief naar binnen gebracht. Op dit moment wordt onderzocht of het daadwerkelijk om een explosief gaat. Het politiebureau is ontruimd. Dat meldt de politie.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat een burger het mogelijke explosief heeft gevonden en heeft afgegeven bij het politiebureau. Uit veiligheidsoverwegingen is het pand ontruimd. "Medewerkers staan nu buiten", aldus de woordvoerder.

