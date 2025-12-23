Volg Hart van Nederland
Inbraak bij juwelier Emmeloord, twee vitrines vol sieraden leeggeroofd

Crime

Vandaag, 15:33 - Update: 1 uur geleden

Twee vitrines vol zeldzame gouden sieraden leeggeroofd aantreffen: het is de nachtmerrie van elke juwelier. Voor Kaptijn Juweliers in het centrum van Emmeloord werd die nachtmerrie in de nacht van maandag op dinsdag werkelijkheid. Dieven sloegen het glas van de voordeur en vitrines kapot en gingen er met de buit vandoor. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Rond 04.00 uur kwam er bij de politie een inbraakalarm binnen voor Kaptijn Juweliers, aan de Korte Achterzijde. Agenten waren snel ter plaatse, maar de daders waren toen al verdwenen. De politie heeft vastgesteld dat de inbrekers zijn gevlucht in een zwarte auto met opvallende blauwe remklauwen, in de richting van de Nagelerweg en de Randweg.

Bij de inbraak zijn sieraden buitgemaakt uit de meest exclusieve collectie van de zaak, melden medewerkers van Kaptijn. De kraak was binnen enkele minuten gepleegd.

Sieraden van klanten niet gestolen

De juwelier benadrukt dat alle persoonlijke eigendommen van klanten, die bijvoorbeeld voor reparatie in een kluis lagen, veilig zijn gebleven. Om klanten toch te kunnen helpen, vooral in de aanloop naar kerst, is dinsdagochtend een tent voor het pand opgezet. Daar konden klanten hun bestellingen ophalen. De schade aan de voordeur is inmiddels hersteld.

De politie onderzoekt de zaak verder. Dinsdagochtend zijn agenten langsgegaan bij omliggende winkels, op zoek naar camerabeelden en getuigen. De daders zijn nog spoorloos.

Door Redactie Hart van Nederland

