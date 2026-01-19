Jongen (14) tegen hoofd geschopt in Almere, drie tieners aangehouden

De politie heeft drie minderjarigen aangehouden in verband met een vechtpartij die zaterdag plaatsvond op het Stadhuisplein in Almere. Een 14-jarige jongen werd tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag. De verdachten zijn alle drie 13 of 14 jaar oud, meldt de politie.

De politie nam negen jongeren mee naar het bureau, waarvan er drie worden verdacht van openlijke geweldpleging. Enkele jongeren werden direct aangehouden en anderen later in het weekend. De politie zegt camerabeelden te hebben waarop de vechtpartij te zien is.

Wat de aanleiding was voor de vechtpartij, is nog niet duidelijk. De jongen die tegen zijn hoofd werd geschopt, raakte lichtgewond.

