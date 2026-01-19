Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jongen (14) tegen hoofd geschopt in Almere, drie tieners aangehouden

Jongen (14) tegen hoofd geschopt in Almere, drie tieners aangehouden

Crime

Vandaag, 10:48

Link gekopieerd

De politie heeft drie minderjarigen aangehouden in verband met een vechtpartij die zaterdag plaatsvond op het Stadhuisplein in Almere. Een 14-jarige jongen werd tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag. De verdachten zijn alle drie 13 of 14 jaar oud, meldt de politie.

De politie nam negen jongeren mee naar het bureau, waarvan er drie worden verdacht van openlijke geweldpleging. Enkele jongeren werden direct aangehouden en anderen later in het weekend. De politie zegt camerabeelden te hebben waarop de vechtpartij te zien is.

Wat de aanleiding was voor de vechtpartij, is nog niet duidelijk. De jongen die tegen zijn hoofd werd geschopt, raakte lichtgewond.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.