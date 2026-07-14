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Politie vindt Spongebob-rugzak propvol harddrugs en geladen vuurwapen

Crime

Vandaag, 09:04

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De politie heeft in de Almeerse wijk Muziekwijk twee vrouwen aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Bij de doorzoeking van hun auto vonden agenten meerdere tassen met verdovende middelen. Opvallend was een Spongebob-rugzak die volgens de politie gevuld bleek met harddrugs en een geladen vuurwapen.

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Volgens de politie kwam de auto in beeld tijdens een onopvallende surveillance. Het kenteken was eerder genoemd in een melding bij Meld Misdaad Anoniem in verband met drugshandel. Na een korte observatie ontstond volgens de politie het vermoeden dat vanuit de auto drugs werden verhandeld. De twee vrouwen werden daarop aangehouden.

Twee woningen doorzocht

Na testen en wegen bleek het volgens de politie te gaan om cocaïne, MDMA, GHB, amfetamine, hennep en 180 pillen zopiclon. Naar aanleiding van de vondst werden ook twee woningen in Amsterdam doorzocht. In één daarvan trof de politie nog een hoeveelheid soft- en harddrugs aan.

Door Redactie Hart van Nederland

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