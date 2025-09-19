Terug

Twee minderjarigen opgepakt na dreigmail aan school in Almere

Crime

Vandaag, 07:09

Twee minderjarige jongens uit Almere en Dronten zijn donderdagavond aangehouden na een dreigmail aan het Oostvaarders College in Almere. Ze worden verdacht van het versturen van de mail en zitten vast voor verhoor, meldt de politie.

Het Oostvaarders College kreeg woensdag de dreigende mail binnen. De recherche startte direct een onderzoek naar de herkomst. Daarbij werkten wijk- en jeugdagenten, rechercheurs en digitale experts samen. Door die gezamenlijke inzet kwamen de verdachten snel in beeld.

Eerder waren ook scholen in Amsterdam doelwit van bedreigingen. Op Snapchat ging een bericht rond dat de scholen doelwit zouden zijn van een schietpartij:

Meer dan tien middelbare scholen in Amsterdam bedreigd
1:20

Meer dan tien middelbare scholen in Amsterdam bedreigd

Volgens de politie gaat het onderzoek naar de betrokkenheid van de jongens onverminderd door. Over de inhoud van de dreigmail is niets bekendgemaakt. De politie benadrukt dat dreigmails en soortgelijke meldingen altijd serieus worden opgepakt om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen.

