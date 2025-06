Politie haalt gedetineerde van dak tbs-kliniek Oostvaarders in Almere

De gedetineerde die zondagmiddag op het dak van de tbs-kliniek Oostvaarders stond, is door de politie van het dak gehaald. Hiervoor zijn onderhandelaars van de politie ingezet, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van Omroep Flevoland.

Hoe de gedetineerde op het dak terecht is gekomen, wordt nog onderzocht. Ook is onduidelijk waarom de tbs’er dat deed. Behalve onderhandelaars en agenten was ook de brandweer uitgerukt naar de kliniek in Almere. Een Quick Response Team van de brandweer had onder meer een springkussen bij zich.