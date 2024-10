Fietser beschoten op kruispunt Vlissingen, man (19) opgepakt

In Vlissingen is vrijdagavond een 19-jarige man aangehouden die betrokken zou zijn bij een schietincident aan de Bloemenlaan. Rond 22.20 uur klonk een knal in de buurt van het kruispunt met de Crocuslaan, waarna agenten snel ter plaatse waren. Op straat vonden ze een verlaten fiets.

Volgens een getuige fietsten twee personen hard achter elkaar door de straat, waarbij de achterste fietser plotseling een wapen trok en op de voorste schoot. De voorste fietser liet zijn fiets vallen en wist te ontkomen. Op basis van camerabeelden kon de politie de identiteit van de verdachte achterhalen en hem later in zijn woning arresteren.

In de woning van de verdachte werd een nepwapen gevonden. Wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet duidelijk, meldt de politie. De Bloemenlaan valt binnen een veiligheidsrisicogebied, waar de politie sinds september extra bevoegdheden heeft om preventief te fouilleren.