FC Den Bosch-'supporters' misdragen zich opnieuw: speler met glas bekogeld en steward onwel

FC Den Bosch heeft vrijdag opnieuw de koppositie in de eerste divisie veroverd door Vitesse met 4-2 te verslaan. De wedstrijd werd echter overschaduwd door ernstige ongeregeldheden. Volgens Omroep Gelderland raakte een Vitesse-speler gewond door een glas en werd een steward bewusteloos geslagen in het uitvak.

De wedstrijd werd lange tijd stilgelegd nadat Vitesse vlak voor rust op voorsprong kwam via Miliano Jonathans. Supporters van Den Bosch reageerden door drinkbekers op het veld te gooien, waarna zo'n twintig tot dertig fans het veld bestormden richting het vak van de Vitesse-supporters. Een directe confrontatie kon voorkomen worden, maar er werd wel enige tijd met voorwerpen gegooid.

De wedstrijd Vitesse tegen Feyenoord was vorig seizoen ook ontspoort nadat supporters het veld op waren gekomen. Die beelden staan bovenaan dit artikel.

De spelers werden van het veld gehaald, waarbij Vitesse-speler Angelos Tsingaras werd volgens coach John van den Brom geraakt door een glas. Direct na het staken van de wedstrijd escaleerde de situatie verder. Voorwerpen werden over en weer gegooid, en een groep supporters met capuchons rende het veld op richting het uitvak.

Beveiligers probeerden de fans tegen te houden, terwijl FC Den Bosch-speler Danny Verbeek snel ingreep om hen terug te sturen. De stadionspeaker riep op tot kalmte: "Het zit vaak mee, nu even niet. Verwerk dat op een andere manier. Gebruik je verstand"!

Ondertussen werd het uitvak ook vanaf een andere kant bekogeld, waarbij een Vitesse-steward werd geraakt en bewusteloos raakte. De steward werd medisch behandeld en kwam weer bij. De eerste diagnose wees op een hersenschudding.

Het incident bereikte ook de catacomben, waar Vitesse-coach John van den Brom weigerde de wedstrijd te hervatten totdat er duidelijkheid was over de toestand van de steward. Na een onderbreking van drie kwartier ging de wedstrijd verder en eindigde in een 4-2 overwinning voor FC Den Bosch.

"Er gebeurde zoveel wat niet thuishoort in een stadion," zei Van den Brom na afloop tegen Omroep Gelderland. "Je moet dan naar binnen, niemand weet wat er aan de hand is en niemand durft een beslissing te nemen. En als je dan hoort dat een van onze stewards bewusteloos is geraakt, wat moet je dan?"

Koploper

Nadat de rust was teruggekeerd, liet scheidsrechter Sander van der Eijk de wedstrijd hervatten. FC Den Bosch kwam op gelijke hoogte via Danzell Gravenberch en nam in de 78e minuut de leiding dankzij Nick de Groot. Hoewel Jonathans snel weer gelijkmaakte voor Vitesse, wisten Mikulas Bakala en Rein van Hedel in de laatste minuten de overwinning veilig te stellen voor de Brabanders.

FC Den Bosch heeft na deze zege evenveel punten als Helmond Sport, 21 uit tien wedstrijden, en staat daarmee weer bovenaan in de eerste divisie.

