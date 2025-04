'Zoon (19) van overleden bewoonster is verdachte woningbrand Den Haag'

De man die zaterdag is aangehouden voor een fatale woningbrand in de Dr. C. de Hofstede de Grootstraat in Den Haag, zou de 19-jarige zoon van de overleden bewoonster zijn. Dat meldt Omroep West dinsdag. De verdachte woonde samen met zijn moeder en zus in de woning. De politie wil nog niet bevestigen dat het inderdaad om de zoon gaat, maar meldt wel dat de persoon die vastzit een medebewoner is.

Meerdere buren hebben bij de omroep getuigd dat het om de zoon zou gaan. Zij schrokken zaterdagochtend rond 08.00 uur wakker van geschreeuw in de hal van de portiekflat. Buurvrouw Zouhira liep daarop naar buiten en zag de zoon staan, die haar vertelde dat er brand was in de woning en dat zijn moeder en zus nog binnen waren.

Door de rookvorming in de woning was het niet veilig de woning zelf te betreden. De brandweer kwam ter plaatse en trof in het huis de zwaargewonde bewoonster aan. Op het balkon is ook een tweede slachtoffer gevonden. Beide vrouwen zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar het zwaargewonde slachtoffer aan haar verwondingen is overleden.

Verdacht van betrokkenheid

Vlak na de brand wordt in de straat de 19-jarige man opgepakt. Tijdens een vergeefse vluchtpoging werd hij door omstanders gezien en herkend als de zoon van het 42-jarige slachtoffer.

Veel kan de politie nog niet kwijt over de verdachte in hechtenis. 'Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de brand, maar de zaak is nog in onderzoek', laat een woordvoerder aan Omroep West weten.