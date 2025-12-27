Volg Hart van Nederland
Familielid neergestoken slachtoffer Ahoy aangehouden in ziekenhuis

Crime

Vandaag, 17:46 - Update: 23 minuten geleden

De politie heeft vrijdagavond een vrouw aangehouden in een ziekenhuis in Rotterdam. Zij wordt verdacht van het bedreigen van agenten en het gebruiken van fysiek geweld tegen hen, meldt de politie zaterdag. Over haar identiteit worden geen verdere details gedeeld.

Volgens een woordvoerder is de vrouw een familielid van een van de slachtoffers van de steekpartij bij Ahoy. Agenten waren in het ziekenhuis aanwezig vanwege het incident eerder die avond.

Twee slachtoffers, dader nog gezocht

Vrijdagavond raakten een jongen van 15 en een man van 23 jaar gewond door messteken bij of na een concert van de hiphopgroep Broederliefde in Ahoy. Een van de slachtoffers werd gevonden op het plein voor het gebouw, het andere slachtoffer lag binnen.

De politie liet vrijdagavond weten uit te gaan van één dader. Zaterdag is die persoon nog niet aangehouden en wordt er nog gezocht, aldus de woordvoerder.

Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is verder niets bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

