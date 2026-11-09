Familie mishandelde Joram (18) wil stilte met rapnummer doorbreken

Een avondje uit op festival Noorderzon in Groningen eindigde voor de 18-jarige Joram* in een nachtmerrie. Hij werd door een groep gemaskerde mannen zwaar mishandeld en liep een dubbele kaakbreuk op. De daders zijn nog altijd niet gevonden en het politieonderzoek is voorlopig gesloten. Zijn stiefvader heeft nu een rapnummer gemaakt, in de hoop dat iemand alsnog met informatie komt.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De mishandeling vond plaats op zaterdagavond 29 augustus, rond 23.30 uur bij de Oranjesingel, buiten het festivalterrein. Joram werd zonder aanleiding aangevallen en meerdere keren tegen zijn hoofd geslagen. Hij moest geopereerd worden en kon wekenlang alleen vloeibaar en gepureerd voedsel eten. Inmiddels gaat het lichamelijk een stuk beter.

"Het is een veerkrachtige jongen. Hij kan gelukkig weer alles eten, maar nu komt er meer ruimte voor de mentale verwerking", vertelt zijn moeder Regina tegen Hart van Nederland. Volgens haar is Joram sinds de mishandeling veel voorzichtiger geworden.

Hoop op nieuwe tips

Zijn stiefvader Oane schreef in september het hiphopnummer Bokonko Noorderzon om de gebeurtenissen te verwerken en Joram een hart onder de riem te steken. "Noorderzon is een gemoedelijk familiefestival. Dat daar zoiets verschrikkelijks gebeurt, staat daar haaks op. Met het nummer wilde ik vooral de stem van onze zoon laten horen. De nacht is van iedereen en iedereen verdient het om zich veilig te voelen op straat."

Het nummer staat inmiddels op Spotify. Via de website kunnen mensen ook anoniem informatie achterlaten. De familie hoopt dat het nummer nieuwe tips oplevert, zodat de daders alsnog worden gevonden. "Toen we hoorden dat het politieonderzoek was gesloten, was dat ontzettend teleurstellend", vertelt Regina.

Ze besluit: "We hopen natuurlijk dat er alsnog informatie binnenkomt, maar we zijn ook voorbereid op een teleurstelling." Tegelijkertijd wil de familie vooral aandacht vragen voor de gevolgen van zinloos geweld. Joram blijft zelf bewust buiten de publiciteit, zodat hij in alle rust verder kan herstellen.

* De naam Joram is gefingeerd om de privacy van het slachtoffer te beschermen. Hij wil zelf buiten de publiciteit blijven.