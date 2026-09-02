OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Explosies in Oss en Rosmalen, politie vermoedt zwaar vuurwerk

Crime

Vandaag, 08:05

Bij een woning in Oss en bij een flatgebouw in Rosmalen zijn dinsdagavond explosies geweest. In beide gevallen vermoedt de politie dat zwaar vuurwerk is gebruikt. In Oss waren de bewoners op het moment van de explosie thuis, maar zij raakten niet gewond.

De explosie in Oss gebeurde dinsdagavond iets na 23.00 uur bij een woning aan de Repelstraat. Volgens Omroep Brabant was daar op dat moment een gezin met jonge kinderen thuis. Door de explosie raakte een ruit van de woning beschadigd, zoals je op bovenstaande video ziet.

Een specialist van het Team Explosieven Verkenning (TEV) doet onderzoek naar het explosief dat in Oss is gebruikt. De politie gaat er voorlopig van uit dat het om zwaar vuurwerk gaat.

Flinke schade in Rosmalen

Eerder op de avond was het ook al raak bij een flatgebouw aan Fort Prins Willem in Rosmalen. Bewoners hoorden daar rond 21.30 uur een harde knal. Door de explosie ontstond flinke schade aan het portiek. De deur werd eruit geblazen en meerdere ruiten sneuvelden. De beelden zie je op onderstaande video.

Flinke schade aan flatgebouw in Rosmalen na explosie
0:45

Flinke schade aan flatgebouw in Rosmalen na explosie

Ook in Rosmalen vermoedt de politie dat zwaar vuurwerk is gebruikt. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien, camerabeelden hebben of andere informatie hebben om zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.