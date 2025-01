Explosief gaat af bij huis Zwolle, bewoonster in shock: 'Hele huis trilde'

Zwolle is in de nacht van zaterdag op zondag voor de derde keer deze week opgeschrikt door een explosie. Alle drie de keren is iets ontploft bij een huis. De bewoonster van de woning waar afgelopen nacht een explosief afging, is enorm geschrokken: "We zitten nog steeds niet lekker in ons vel", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Rond 03.00 uur ging het explosief af. "Ik hoorde allemaal glasgeluid. Het hele huis trilde. Ik stond op, pakte mijn telefoon en deed de deur open. Toen zag ik allemaal rook", aldus de bewoonster. "Ik zag op camerabeelden dat iemand naar de deur liep. Hij plakte iets op de deur en stak het aan. Een seconde later hoor je de knal."

In december vond bij hetzelfde huis ook al een explosie plaats. Er gaan geruchten dat het iets te maken zou hebben met een Zwolse drugsruzie. "Ik heb geen vijanden en zit niet in de drugs", vertelt de bewoonster.

Geschokt

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle zegt geschokt te zijn. Hij gaat maandag met de driehoek in gesprek. "Het is onacceptabel om de veiligheid van onze bewoners op deze manier in gevaar te brengen. Dit tolereren wij niet", laat hij weten.