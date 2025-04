Explosief door deurbrievenbus gegooid, bewoners opgeschrikt door harde knal

In een woning in Den Helder is in de nacht van zaterdag op zondag een explosief afgegaan. De bewoners waren op dat moment thuis, aldus de politie tegen Hart van Nederland.

Het explosief was door de brievenbus gegooid van de woning aan de Jacob van Heemskerckstraat. De brievenbus en de voordeur raakten door de ontploffing flink beschadigd.

De bewoners waren op het moment van de ontploffing in de woning aanwezig, maar raakten niet gewond. Volgens NH Nieuws lagen ze te slapen.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie is op zoek naar een man met een zwarte muts, witte gelaatsbedekking en een bordeauxrode broek. Mensen die meer weten, worden verzocht contact op te nemen met de politie.