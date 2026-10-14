Explosie blaast ramen en deuren uit flat in Amsterdam

Een zware explosie bij een portiekflat aan het Jan Cupidohof in Amsterdam-Slotermeer heeft dinsdagavond een enorme ravage aangericht. Eén persoon raakte gewond, vermoedelijk door rondvliegende glasscherven, meldt Het Parool op basis van een politiewoordvoerder. Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten en stonden urenlang in hun pyjama of badjas buiten.

De explosie gebeurde rond 22.10 uur en was in de wijde omgeving te horen. De klap was zo krachtig dat voordeuren in het trappenhuis uit hun voegen werden geblazen. Ook raakte de voorpui zwaar beschadigd en sneuvelden meerdere ramen.

De kracht van de explosie was enorm. Een deel van de brievenbus belandde zelfs aan de overkant van het water.

Een deel van de brievenbus die door de explosie uit het pand werd geblazen. Beeld: HFV/MizzleMedia

Bewoners kunnen niet terug naar huis

De Forensische Opsporing van de politie deed tot ongeveer 01.30 uur onderzoek bij de flat. Gedurende die tijd mochten bewoners hun woningen niet in. Maar ook nadat het onderzoek was afgerond, konden zij niet meteen naar huis.

In het gebouw is mogelijk asbest aanwezig. Daardoor is nog onduidelijk wanneer de bewoners veilig kunnen terugkeren.