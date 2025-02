Explosie bij winkelcentrum Mall of the Netherlands, omstanders blussen brand

Bij het winkelcentrum Mall of the Netherlands heeft in de nacht van maandag op dinsdag een explosie plaatsgevonden. Dat gebeurde bij de nooduitgang van het winkelcentrum, aldus de politie tegen Hart van Nederland.

Na de explosie ontstond brand. Omstanders hebben die snel geblust, aldus de politie. Volgens een correspondent ter plaatse waren dat de glazenwasser en de beveiliging. Door de snelle actie van de omstanders is de schade beperkt gebleven. Wel zitten er barsten in een raam en is er rookschade.

Bij de explosie is niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. De politie is op zoek naar een man in donkere kleding. Wat er precies is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht. Volgens de correspondent ter plaatse stak iemand illegaal vuurwerk af in combinatie met een fles brandbare vloeistof.