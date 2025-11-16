Kindertelefoon geschokt door acties vrijwilliger uit hitpodcast 'Op zoek naar Marlotte'

Een ex-vrijwilliger van de Kindertelefoon wisselde in 2020 tegen de regels in contactgegevens uit met iemand van wie ze dacht dat het een kind was. Dat blijkt uit de podcast Op zoek naar Marlotte van onderzoeksprogramma Zembla. Roline van de Wilde, directeur van de Kindertelefoon, reageert geschokt op het handelen van de ex-vrijwilliger, bevestigt ze na berichtgeving van Nieuwsuur.

De podcast is een hit en gaat over een ex-vrijwilliger die een band op denkt te bouwen met het meisje Marlotte, dat zogenaamd jaren met brandwonden in een ziekenhuis ligt en uiteindelijk overrijdt. Zembla komt erachter dat het verhaal niet klopt en dat er een volwassen vrouw achter de WhatsApp-gesprekken zat tussen 'Marlotte' en de ex-vrijwilliger.

De vrouw kreeg contact met 'Marlotte' doordat ze bij de Kindertelefoon werkt en aan het 'kind' haar e-mailadres gaf om buiten de Kindertelefoon om contact te hebben. Directeur De Wilde snapt niet dat de vrijwilliger dat destijds deed, het is iets wat vrijwilligers van de Kindertelefoon absoluut niet mogen doen. Ook betreurt ze dat de vrouw geen contact zocht met de Kindertelefoon toen het verhaal van 'Marlotte' dramatische wendingen nam en dit beslag legde op het leven van de vrijwilliger.

'Ontzettend naar'

De Kindertelefoon wist niets van het verhaal van de ex-vrijwilliger en 'Marlotte', totdat Zembla contact zocht. De vrijwilliger was toen al vertrokken bij de organisatie, aldus De Wilde. De Kindertelefoon heeft naar aanleiding van de podcast gesproken met de ex-vrijwilliger, waaruit bleek dat de vrouw geen contact heeft durven opnemen met de organisatie over haar situatie. De Wilde vindt het "ontzettend naar" voor de vrouw dat dit zo is gegaan. Hulp had mogelijk kunnen voorkomen "dat het van kwaad tot erger ging voor beide kwetsbare personen".

Bij de Kindertelefoon werd al gewerkt aan techniek waarmee automatisch gedetecteerd kan worden of er gegevens zoals mailadressen worden uitgewisseld tussen een vrijwilliger en een kind. Als dit gebeurt, kunnen medewerkers controleren waarom de gegevens zijn gedeeld. De ingebruikname van de techniek is naar aanleiding van het onderzoek van Zembla naar voren gehaald.