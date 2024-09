Ernstige koopverslaving: medewerkster basisschool koopt kleding en jacuzzi op kosten van school

Voor het kopen van een jacuzzi moeten de meeste mensen een tijdje sparen. Een 32-jarige vrouw uit Oosterwolde had daar blijkbaar niet zo'n zin in, want zij kocht het bubbelbad op kosten van de basisschool waar zij werkzaam was. En dat is niet het enige: ze heeft de school voor 50.000 euro opgelicht, meldt RTV Noord maandag.

De vrouw werkte als office-manager op een basisschool in Haren, waarbij de oplichtingspraktijken plaatsvonden van mei 2020 tot februari 2023. Maandag stond ze terecht voor de politierechter in Groningen. Zonder advocaat gaf ze emotioneel alles toe. Volgens haar was een hardnekkige koopverslaving de aanleiding voor de oplichting.

Tijdens het bestellen van spullen voor de school, voegde ze ook persoonlijke items toe aan het online winkelmandje. Dat werden naar eigen zeggen "steeds meer en meer spullen". "Er zat geen rem op", aldus de vrouw tegen de rechter.

Jacuzzi

Schoenen, kleding en zelfs een jacuzzi: het werd allemaal naar haar huisadres gestuurd. De facturen zette ze om in een pdf-bestand en vervalste ze. Deze diende ze vervolgens in. Toen het schoolbestuur ontdekte dat er dingen niet klopten aan de facturering, werd een recherchebureau ingeschakeld.

Toen de onderzoekers bij de vrouw uitkwamen, bekende ze direct en werd ze ontslagen. De voormalig office-manager zocht hulp voor haar verslavingsprobleem en verkocht haar woning om de school volledig terug te betalen.

De officier van justitie eist 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor valsheid in geschrifte, oplichting en diefstal. De rechter hield er rekening mee dat de vrouw haar verantwoordelijkheid heeft genomen.