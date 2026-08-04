OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

EOD doet onderzoek na verdachte situatie bij NAVO-terrein in Brunssum

Crime

Vandaag, 12:01

Link gekopieerd

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet dinsdag onderzoek naar een verdachte situatie aan de Rimburgerweg in Brunssum, bij het NAVO-terrein. De politie kreeg rond 9.25 uur een melding, waarna direct een explosievenverkenner werd ingezet. Na onderzoek is de EOD ingeschakeld.

Volgens De Limburger wordt onderzocht of mogelijk sprake is van explosieven. Een politiewoordvoerder laat aan de krant weten dat geen bommelding is gedaan, maar dat wel sprake is van een verdachte situatie. Volgens de politie ligt de locatie van het onderzoek niet op het terrein van JFC Brunssum.

Waar de melding precies over gaat, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat de EOD op de locatie onderzoekt. Het onderzoek is nog gaande.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.