EOD doet onderzoek na verdachte situatie bij NAVO-terrein in Brunssum

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet dinsdag onderzoek naar een verdachte situatie aan de Rimburgerweg in Brunssum, bij het NAVO-terrein. De politie kreeg rond 9.25 uur een melding, waarna direct een explosievenverkenner werd ingezet. Na onderzoek is de EOD ingeschakeld.

Volgens De Limburger wordt onderzocht of mogelijk sprake is van explosieven. Een politiewoordvoerder laat aan de krant weten dat geen bommelding is gedaan, maar dat wel sprake is van een verdachte situatie. Volgens de politie ligt de locatie van het onderzoek niet op het terrein van JFC Brunssum.

Waar de melding precies over gaat, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat de EOD op de locatie onderzoekt. Het onderzoek is nog gaande.