Enorme vechtpartij in Katwijk waarbij agent gewond raakt, drie aanhoudingen

Ongeveer honderd mensen waren zondagnacht betrokken bij een enorme vechtpartij bij een horecagelegenheid in de Badstraat in Katwijk. Het geweld liep zo uit de hand dat de Mobiele Eenheid (ME) en hondengeleiders werden opgeroepen, meldt een correspondent ter plaatse.

Ook toen agenten ter plaatse waren, bleef de situatie onrustig en ontstonden herhaaldelijk nieuwe opstootjes, meldt de politie. Agenten besloten de straten leeg te ruimen en iedereen op te roepen om het gebied te verlaten. Maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

"Om de orde zo snel en effectief mogelijk te kunnen herstellen, kwam het parate peloton, een flexibel inzetbare politie-eenheid, ter plaatse", vertelt een woordvoerder van de polite. "Samen met agenten uit de surveillancedienst hebben zij op linie de straat schoongeveegd. Daarbij is gebruik gemaakt van de wapenstok en is één persoon getaserd."

Eén agent raakte gewond toen hij door een van de aanwezigen in het gezicht geslagen werd. Deze verdachte is aangehouden voor mishandeling. Daarnaast werden twee verdachten aangehouden voor het niet voldoen aan het bevel om zich te verwijderen van de Badstraat.