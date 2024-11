Enorm bloedspoor door centrum Eindhoven na steekpartij op Stationsplein

Op het Stationsplein in Eindhoven is in de nacht van maandag op dinsdag een man gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer liep hierbij verwondingen op aan zijn hand en zij, zo meldt de politie op X.

Na de steekpartij wist de gewonde man zelf naar het politiebureau aan de Mathildelaan te lopen, waarbij hij een flink bloedspoor achterliet. Bij aankomst verleenden agenten direct eerste hulp. Vanwege de ernst van zijn verwondingen werd een traumahelikopter opgeroepen, maar uiteindelijk bracht een ambulance het slachtoffer naar het ziekenhuis. De brandweer heeft het bloedspoor op straat opgeruimd, meldt Omroep Brabant.

Verdachte aangehouden

Op basis van de verklaring en het signalement van het slachtoffer kon de politie kort daarna een verdachte in de omgeving aanhouden. Het gaat om een 43-jarige man die nu vastzit voor verder onderzoek. Mogelijk ging aan de steekpartij een poging tot beroving vooraf.

Hart van Nederland/ANP