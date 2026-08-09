Man (19) overlijdt na steekpartij in Enkhuizen, twee verdachten vast

Een 19-jarige man uit de gemeente Stede Broec is overleden aan de verwondingen die hij donderdag opliep bij een steekincident in Enkhuizen. De politie heeft inmiddels twee mannen uit Enkhuizen aangehouden.

Het steekincident gebeurde donderdag rond 21.30 uur tijdens een vechtpartij aan de Prunuslaan. Daarbij raakten meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis, meldde de politie eerder.

Twee verdachten vast

Kort na het incident hield de politie een 50-jarige man uit Enkhuizen aan. Een tweede verdachte, een 20-jarige man uit Enkhuizen, meldde zich zaterdagavond zelf bij een politiebureau. Ook hij is aangehouden en zit vast.

De politie roept getuigen met wie nog niet is gesproken op zich te melden.