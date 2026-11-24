Bij een GGzE-instelling in Eindhoven heeft dinsdagochtend een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij is een 43-jarige man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een andere bewoner is aangehouden.

Het incident gebeurde rond 08.30 uur bij instelling De Grote Beek aan de Dr. Poletlaan. De politie rukte groot uit voor de melding. Volgens Omroep Brabant kwamen onder andere een team van onderhandelaars en hondenbegeleiders ter plaatse.

De 26-jarige verdachte zit vast en wordt gehoord. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het is niet bekend hoe het gaat met de gewonde bewoner.