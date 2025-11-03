Eigenaar duiventil betrapt inbrekers en voorkomt zo inbraak

De eigenaar van een duiventil in Nuenen, Noord-Brabant, heeft zondagavond drie inbrekers betrapt op zijn terrein. De persoon zag via camerabeelden dat er licht scheen bij de hokken met de dure duiven. Het bleek te gaan om drie minderjarigen uit Eindhoven.

Het drietal is nadat ze zijn betrapt gevlucht. Niet veel later heeft de politie de drie gevonden in de omgeving van Eindhoven en aangehouden. Ze hadden verschillende zakken vol duivenringen meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een poging tot diefstal van de duiven. De dieren werden in een ton naast hun hok ook teruggevonden. Om hoeveel het precies gaat, kan de politie niet delen.

De duiven in de til zijn bedoeld voor de hobby of sport. Sommigen zijn veel geld waard, soms gaat het dan wel om duizenden euro's.