Eetpiraat slaat toe in Alkmaar: luxe lunch én knipbeurt zonder te betalen

Oesters en gamba's vooraf, gevolgd door een duur stuk vlees. Een brutale eetpiraat heeft woensdag toegeslagen bij een restaurant in het centrum van Alkmaar. Alsof dat nog niet genoeg was, liet de onbekende man zich even verderop ook nog een nieuw kapsel aanmeten. Zowel restauranteigenaar Jasper als kapster Daniëlle zijn verbijsterd over de actie van de eet- en knippiraat.

Hoewel de totale schade (ongeveer 200 euro) meevalt, gaat het de twee vooral om het principe. Rond 12.30 uur kwam de man het restaurant binnen voor een lunch. Bij binnenkomst maakte hij een wat verwarde indruk. "Maar wij willen mensen niet op uiterlijk beoordelen. Voor hetzelfde geld zit je ernaast," vertelt eigenaar Jasper. "Dus we hebben hem gewoon bediend zoals bij iedereen."

Zware lunch

De man bestelde direct een fles witte wijn. "Dat is vrij bijzonder bij de lunch," vervolgt Jasper. "Daarna wilde hij oesters, gamba's en een steak van een kilo. Een flinke bestelling voor één persoon, maar je verwacht niet dat iemand zonder te betalen vertrekt." Bij het bestellen van het toetje, een crème brûlée, nam de man de benen. "Die crème brûlée heeft hij niet eens aangeraakt," zegt Jasper. In een onbewaakt moment liep de man snel het restaurant uit, met een rekening van ongeveer 150 euro op tafel. "Een medewerkster rende nog achter hem aan, maar dat had niet gehoeven. Je weet nooit met wie je te maken hebt."

Jasper besloot de foto van de eetpiraat op sociale media te zetten met de vraag of iemand hem herkende. Niet wetende dat de man op dat moment al in de kappersstoel van Daniëlle zat, anderhalve kilometer verderop.

Deze foto van de eetpiraat werd door restauranteigenaar Jasper op Facebook gezet.

Geknipte gast

Daniëlle Wölfel-Eggink, eigenaresse van een kapperszaak in Alkmaar, herinnert zich de man goed. "Hij maakte meteen een chaotische indruk. Hij stak zijn hand in de snoeppot en liep met een spekje in zijn mond weer naar buiten, om daarna snel terug te komen. Er hing een sterke dranklucht om hem heen."

De man vroeg om een knipbeurt voor zijn haar en baard. "Ik was nog maar net begonnen toen hij al klaagde: 'Als het zo blijft, betaal ik niet,'" vertelt Daniëlle. Ze legde uit dat ze pas net bezig was, maar na een kwartier begon hij opnieuw ongeduldig te worden. Gelukkig was ze toen bijna klaar.

Geen saldo

Bij de kassa probeerde de man nog te betalen, maar zijn pinpas had geen saldo. "Hij zei dat hij in de buurt woont en vrijdag terug zou komen om te betalen. Dat geloofde ik natuurlijk niet," zegt Daniëlle. Een medewerker stelde voor dat de man iets als borg zou achterlaten, maar Daniëlle besloot het erbij te laten. "Wees blij dat je dit gratis hebt gekregen en zoek het verder maar uit," zegt ze.

Kort nadat de man de zaak verliet, ontdekte een medewerkster het bericht van Jasper op sociale media. "Dit is dezelfde man," vertelde ze aan Daniëlle.

Aangifte

Waar Daniëlle het verlies accepteerde om gedoe te voorkomen, besloot Jasper wel aangifte te doen. "Meer kunnen we nu niet doen. Het is wachten tot de man weer ergens tegen de lamp loopt. Maar door de aangifte staat hij in het systeem. Tot die tijd is het opletten voor deze eetpiraat," waarschuwt hij.