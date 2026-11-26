Twee dure auto's met een buitenlands kenteken zijn door de politie in beslag genomen bij een tankstation langs de A16. Bij Hendrik Ido Ambacht vertrouwden agenten de situatie niet. Er zijn drie betrokkenen aangehouden voor mogelijk witwassen.

De auto's stonden bij het benzinestation op de vrachtwagen van een autoberger, die pech had. Op zijn wagen stonden een Audi RS6 en een Ferrari Purosangue. De voertuigen hebben een gezamenlijke waarde rond 800.000 euro. Toen de politie vroeg wat er aan de hand was, klopte het verhaal van de berger niet vonden de aanwezige agenten.

De politie vertelt aan RTV Rijnmond dat de aanhoudingen horen bij een onderzoek van de landelijke eenheid. Waar de auto's vandaan komen en waar ze naar onderweg waren, is nog onduidelijk.