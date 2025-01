Duo betrapt bij poging 750 euro aan boodschappen te stelen

Twee vrouwen van 24 en 25 jaar dachten maandag te politie te slim af te zijn, maar niets bleek minder waar. Tijdens het boodschappen doen is het stel namelijk op heterdaad betrapt toen ze zonder te betalen met een volle boodschappenkar naar buiten wilden lopen bij een supermarkt in Sprang-Capelle.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In bovenstaande video leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

Het personeel van de supermarkt kreeg in de gaten dat de vrouwen niet van plan waren te betalen voor de boodschappen, waarna ze het stel tegenhielden. Daarna werden ze overgedragen aan gewaarschuwde agenten.

In het karretje, dat goed was gevuld, lag voor bijna 750 euro aan boodschappen. "Proletarisch winkelen werd in hun geval dus een ritje naar het cellencomplex", laat de politie in een bericht op Facebook. De zaak wordt onderzocht door de recherche, en daarnaast wordt bekeken of de vrouwen vaker boodschappen hebben gestolen.