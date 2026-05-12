Duitse militairen van NAVO-basis Brunssum belaagd

Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum zijn maandagavond in die gemeente door onbekenden belaagd. Een van hen raakte daarbij lichtgewond, meldt de politie.

De politie onderzoekt het incident. De daders waren volgens persbureau dpa gemaskerd en riepen leuzen tegen de NAVO. Dit gebeurde maandagavond rond de klok van 22.00 uur in de omgeving van de Rimburgerweg in Brunssum.

Verwonding

De twee militairen werken op het zogenoemde operationele hoofdkwartier van de NAVO in Brunssum, laat het Duitse ministerie van Defensie weten. Van daaruit wordt de verdediging van Midden-Europa geleid. Er zijn militairen en burgerpersoneel van allerlei NAVO-landen gestationeerd.

Ondanks de verwonding gaat het betrekkelijk goed met het tweetal, meldt persbureau dpa.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Oproep

Het incident heeft niet plaatsgevonden op een militaire basis en daarom doet de politie onderzoek naar dit incident. Er is een opsporingsdienst ingesteld. De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook mensen met mogelijke camerabeelden uit de omgeving of mensen die meer weten, worden gevraagd in contact te komen met de politie.