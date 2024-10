Drie mannen met steekwonden bij ziekenhuis Breda, politie zet ingang af

Bij het Amphia-ziekenhuis in Breda hebben zich in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen met steekwonden gemeld. Een van hen was er ernstig aan toe, volgens de politie.

Het drietal verklaarden dat ze in een vecht- en steekpartij verwikkeld waren geraakt in het centrum van de Brabantse stad. Wat er precies was voorgevallen, werd volgens de politie niet duidelijk uit hun verhaal. De mannen zijn aangehouden, omdat niet helder is of zij alleen slachtoffer zijn of ook dader.

