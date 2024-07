Drie jaar cel en drie jaar rijverbod voor doodrijden oma Lies (77) en Joke (84)

De rechtbank in Alkmaar heeft donderdagmiddag drie jaar gevangenisstraf waarvan de helft voorwaardelijk en een rijverbod van eveneens drie jaar opgelegd aan de 26-jarige Maarten M. De Alkmaarder veroorzaakte ruim twee jaar geleden onder invloed van alcohol in zijn woonplaats een zwaar verkeersongeval, dat het leven kostte van oma Lies (77) en haar vriendin Joke (84). De slachtoffers kwamen terug van een avondje kaarten.

Tegen M. was twee weken geleden vier jaar gevangenisstraf en een rijverbod van vier jaar geëist.

'Schande'

De nabestaanden zijn verbolgen over de uitspraak. "Een schande", zei de dochter van een van de overleden vrouwen. M. was zelf niet aanwezig. Onderzoek heeft uitgewezen dat het ongeval nooit was gebeurd als hij zich aan de maximumsnelheid had gehouden.

Dat M. niet aanwezig was deed de nabestaanden veel. "Ik had hem zelf nog een keer goed willen aankijken", zegt Sam, de kleinzoon van Lies tegen Hart van Nederland. "Op die manier hadden wij het misschien beter een plekje kunnen geven."

Ook kleindochter Lara had het beter een plekje kunnen geven als M. iets van berouw had getoond. "Hij neemt totaal niet zijn verantwoordelijkheid, hij verschuilt zich achter woorden als: 'ik weet het niet meer, ik herinner mij er niets meer van', daar kunnen wij niets mee."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Piepende banden en veel te hard

M. had op 26 januari 2022 tegen 23.00 uur een pakje sigaretten gekocht bij een tankstation aan verkeersplein Kooimeer, toen hij met zijn auto vanaf de rotonde volgens getuigenverklaringen "met piepende banden" en hoge snelheid de stad inscheurde. Binnen enkele seconden reed hij volgens gegevens uit de airbagmodule van zijn auto 120 kilometer per uur op een plek waar 50 kilometer per uur de maximaal toegestane snelheid is.

Vlak erna boorde hij zijn Mercedes met een snelheid van 89 kilometer per uur in de auto waarin de beide slachtoffers zaten. Die kwamen uit een zijstraat en staken net de weg over.

De 77-jarige Lies, die de auto bestuurde, stierf als gevolg van de klap ter plekke. Haar 84-jarige vriendin, Joke, overleed een dag later in het ziekenhuis. Hun auto had op de betreffende kruising geen voorrang, maar de bestuurster stak volgens de rechtbank "op een geschikt moment" over. De auto van M. was op dat moment nergens te bekennen. Door een flauwe bocht in de weg was ook niet te zien dat hij met hoge snelheid razendsnel naderbij kwam.

Lagere straf dan eis

De rechtbank was net als het OM van mening dat M. zich heeft schuldig gemaakt aan roekeloos rijgedrag, maar kwam tot een aanmerkelijk lagere straf. Daarbij woog de rechtbank mee dat de Alkmaarder tot nu toe een blanco strafblad had, dat deskundigen hebben geoordeeld dat de kans op herhaling laag is en dat M. in de rechtszaal twee weken geleden verantwoordelijkheid nam voor zijn gedragingen. "Hij heeft dit nooit gewild en moet verder in de wetenschap dat hij twee mensen heeft doodgereden", aldus de rechtbank.