Drie gewonden bij steekpartij Amsterdam Sloterdijk

Crime

Vandaag, 21:50

Bij een steekincident in de buurt van het Amsterdamse station Sloterdijk zijn dinsdagavond drie mensen gewond geraakt. Van die drie moest eentje naar het ziekenhuis. Wat er gebeurd is, is nog onduidelijk. De slachtoffers zouden op verschillende plekken zijn aangetroffen.

Meerdere ambulances, politie-eenheden en een traumateam werden opgeroepen om hulp te bieden.

De politie meldt dat twee mensen zijn opgepakt en onderzoekt wat er gebeurd is. De omgeving van het station is daarom afgezet.

Door Redactie Hart van Nederland

