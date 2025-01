Drie explosies in korte tijd bij Rotterdamse woningen in verschillende wijken

In Rotterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag in een uur tijd drie explosies geweest bij woningen in verschillende wijken. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie na berichtgeving van regionale omroep Rijnmond. Volgens haar heeft de politie op dit moment geen reden om aan te nemen dat er een verband is tussen de ontploffingen, hoewel dat zoals altijd wel wordt onderzocht.

De eerste explosie was rond 01.30 uur in de Vergiliusstraat in de wijk IJsselmonde. Op een muur bij de getroffen woning werd ook de tekst 'Dood aan kankerratten' aangetroffen. De twee andere explosies waren in de Adriaan Pieterstraat in Feijenoord en in de Rodenburgstraat in Overschie.

Bij de ontploffingen raakte niemand gewond. Wel raakten de getroffen woningen beschadigd. Er is nog niemand aangehouden.

ANP