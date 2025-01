Drie explosies in één week tijd in dezelfde straat in Almere

In de John Raedeckerstraat in Almere is afgelopen nacht voor de derde keer deze week een explosief afgegaan. Het is nog niet duidelijk of steeds dezelfde woning het doelwit was.

De eerste explosie vond dinsdagavond rond 20.35 uur plaats, waarbij een bewoner lichtgewond raakte. Kort voor het incident werd volgens de politie een persoon met een gewatteerde jas op een fiets in de buurt gezien. Woensdagavond volgde een tweede explosie rond 18.00 uur, waarbij schade aan een raam ontstond. Beelden tonen twee jongens in donkere kleding die na de explosie wegrenden.

Derde explosie

De derde explosie gebeurde afgelopen nacht rond 01.00 uur. De politie kreeg een melding van een lichtflits en trof ter plaatse schade aan. Hoewel niemand gewond raakte, heeft de politie een deel van de straat afgezet en een sporenonderzoek gestart.

"Het lijkt erop dat deze reeks gericht is op min of meer hetzelfde adres, hoewel het formeel om buren van elkaar gaat," verklaart een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. "Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het onderzoek is in volle gang en later vandaag hopen we meer informatie te kunnen delen."