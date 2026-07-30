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Woonboerderij volledig verwoest door brand in Tynaarlo, man (34) aangehouden

Crime

Vandaag, 17:21

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Een vrijstaande rietgedekte woonboerderij aan de Smeerveenweg in Tynaarlo is donderdagmiddag volledig verwoest door een zeer grote brand. De politie heeft een 34-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ontstaan van de brand.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en schaalde al snel op naar het sein 'zeer grote brand'. Ook werd alles op alles gezet om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een woning aan de overzijde van de straat. Dat lukte uiteindelijk, al was het volgens de Veiligheidsregio 'kantje boord'. De woonboerderij ging volledig verloren. De naastgelegen schuur moest nog enige tijd worden nageblust.

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Veel rook

Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de wijde omgeving zichtbaar was. De politie zette de omgeving ruim af en hield omstanders op afstand. Voor zover bekend konden alle aanwezigen de woning op tijd verlaten. Een traumahelikopter werd uit voorzorg opgeroepen, maar vertrok later weer.

Beeld: Persbureau Meter / DuoFocus.

Beeld: Persbureau Meter / DuoFocus.

Beeld: Persbureau Meter / DuoFocus.

Beeld: Persbureau Meter / DuoFocus.

Door Redactie Hart van Nederland
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