Wildwesttaferelen in Drenthe en Overijssel: politie jaagt uur lang op bestelbus

Crime

Vandaag, 12:41 - Update: 28 minuten geleden

De politie heeft maandag een 33-jarige man uit Hoogeveen opgepakt na een wilde achtervolging door meerdere plaatsen in Drenthe en Overijssel. De man reed in een witte bestelbus en sloeg op de vlucht toen agenten hem in Meppel een stopteken gaven.

De politie wilde de man controleren omdat er aanwijzingen waren dat de eigenaar van de bus geen geldig rijbewijs had en er nog een gevangenisstraf openstond. In plaats van te stoppen, ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor.

De achtervolging ging onder meer langs Meppel, Nijeveen en Steenwijk. Daarbij werden meerdere politieauto's ingezet van de eenheden Noord- en Oost-Nederland. Volgens de politie pleegde de bestuurder onderweg "meerdere gevaarlijke verkeersovertredingen".

Botsing met politieauto’s

Op de N375, tussen Weerwille en Koekange, wist de politie de man uiteindelijk tot stoppen te dwingen. Daarbij raakten verschillende politieauto's en de bestelbus beschadigd. De verdachte bleef ongedeerd, net als de betrokken agenten.

De man is aangehouden en zijn voertuig is in beslag genomen. Hij wordt verdacht van rijden zonder geldig rijbewijs, het opzettelijk vertonen van gevaarlijk rijgedrag en vernieling. Daarnaast zal hij de nog openstaande gevangenisstraf moeten uitzitten.

