Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Oud-politieagente Emmen vast voor onder meer omkoping

Oud-politieagente Emmen vast voor onder meer omkoping

Crime

Vandaag, 15:34

Link gekopieerd

Een 32-jarige oud-politieagente uit Emmen is maandag aangehouden. Het Openbaar Ministerie meldt donderdag dat de vrouw wordt verdacht van omkoping, schending van haar ambtsgeheim en computervredebreuk.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de vrouw een politieagent hebben omgekocht, zonder toestemming gegevens hebben ingezien en vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ook zou zij samen met iemand anders steekpenningen hebben aangenomen. Over die andere persoon wil een woordvoerder geen verdere details geven. De zaak wordt onderzocht door de Rijksrecherche.

Voorarrest

Het voorarrest van de vrouw is donderdag met twee weken verlengd. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het OM sluit meer aanhoudingen niet uit.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.