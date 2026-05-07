Oud-politieagente Emmen vast voor onder meer omkoping

Een 32-jarige oud-politieagente uit Emmen is maandag aangehouden. Het Openbaar Ministerie meldt donderdag dat de vrouw wordt verdacht van omkoping, schending van haar ambtsgeheim en computervredebreuk.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de vrouw een politieagent hebben omgekocht, zonder toestemming gegevens hebben ingezien en vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ook zou zij samen met iemand anders steekpenningen hebben aangenomen. Over die andere persoon wil een woordvoerder geen verdere details geven. De zaak wordt onderzocht door de Rijksrecherche.

Voorarrest

Het voorarrest van de vrouw is donderdag met twee weken verlengd. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het OM sluit meer aanhoudingen niet uit.