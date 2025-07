Politie arresteert vrouw (26) na nieuwe info over dood man (34) in Assen

In Assen is donderdag een 26-jarige vrouw aangehouden in verband met de dood van een 34-jarige man. De man werd op maandag 20 januari gevonden in zijn woning aan het Zuidenveld.

Aanvankelijk vond de politie geen directe aanwijzingen voor een misdrijf, maar na nieuwe informatie startte de recherche aanvullend onderzoek. Dit leidde onder andere tot een doorzoeking van een woning in Assen afgelopen maandag en de uiteindelijke aanhouding.

De vrouw zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt nog wat haar rol precies is geweest. Mensen met informatie worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

