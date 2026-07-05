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Twee gewonden bij steekpartij in Assen, één slachtoffer zwaargewond

Crime

Vandaag, 08:29

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Bij een steekincident bij een horecapand aan de Kerkstraat in Assen zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie. Eén van de slachtoffers raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer is in de ambulance behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het steekincident gebeurde rond 03.30 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed naar de Kerkstraat, onder wie ambulances, de politie en het Mobiel Medisch Team (MMT). Een MMT-arts begeleidde het vervoer van het zwaargewonde slachtoffer naar het ziekenhuis.

Politie doet onderzoek

De politie zette de Kerkstraat ruim af met lint. Ook de recherche kwam om sporenonderzoek te doen en te onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Over eventuele aanhoudingen is op dit moment niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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