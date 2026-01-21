Persoon aangehouden na verdenking brandstichting in AZC Assen

Bij een brand die woensdagochtend uitbrak in het asielzoekerscentrum (AZC) in Assen is één persoon aangehouden. De verdachte wordt ervan verdacht brand te hebben gesticht door een matras in brand te steken. Dat laat een politiewoordvoerder weten.

De brand werd rond tien voor tien ’s ochtends gemeld bij de brandweer. Het vuur woedde in het AZC aan de Schepersmaat. Volgens een medewerker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stond er een matras in brand.

Snel onder controle

De brandweer had het vuur snel onder controle en is vervolgens begonnen met het ventileren van het pand. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe zijn ongeveer tien personen ontruimd en elders opgevangen.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de brandstichting verder.