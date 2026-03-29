Minderjarige jongen gewond door steekpartij bij skatepark in Assen

Een minderjarige jongen uit Assen is zaterdagavond gewond geraakt bij een steekincident. Het geweld vond vermoedelijk plaats in een skatepark in de wijk Kloosterveen, meldt de politie. De politie kreeg rond 20.35 uur een melding binnen van een steekincident in de omgeving van de wijk Kloosterveen. Agenten troffen de jongen vervolgens aan op de Hildegard van Bingenweg.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis is gebracht. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Over de dader of aanleiding is nog niets bekend.