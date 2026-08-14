Verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij reeks explosies Assen

De politie heeft afgelopen woensdag een verdachte aangehouden van betrokkenheid bij één of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingestraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie liet eerder al weten dat er een verband was tussen de explosies.

De politie deed vrijdag geen mededelingen over de woonplaats en identiteit van de verdachte, die in volledige beperkingen zit. Eerder deelde de politie al een signalement en beelden van een verdachte.

De eerste ontploffing vond zaterdag 25 juli rond 02.00 uur plaats aan de Kalverstraat in de Drentse stad. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingestraat, enkele kilometers verderop. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer twee explosies plaats. De politie besloot daarop extra te gaan surveilleren en ook werden op beide locaties camera's geplaatst. Toch vonden er daarna nog twee explosies plaats.