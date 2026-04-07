Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrouw (50) uit Emmen aangehouden in onderzoek naar 'kofferbakmoord'

Crime

Vandaag, 12:58 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

In het onderzoek naar de 'kofferbakmoord' is dinsdagochtend een 50-jarige vrouw uit Emmen aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema (31). De politie gaat ervan uit dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij zijn dood.

Eind maart 2017 werd het stoffelijk overschot van Ralf aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes. Het voorste deel van de auto hing in het Stieltjeskanaal, tussen Zandpol en Coevorden. Ralf is met veel geweld om het leven gebracht.

Eerder riep de moeder van Ralf mensen op om zich te melden bij de politie als zij iets wisten over de dood van haar zoon:

Nieuwe aanknopingspunten binnen het onderzoek naar de kofferbakmoord hebben de afgelopen periode geleid tot de aanhouding van een verdachte. De 50-jarige vrouw uit Emmen zit vast in volledige beperkingen.

Meerdere personen betrokken

Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij de dood van Ralf. De politie roept daarom op om informatie te delen. Dit kan volledig anoniem.

Vrouw van eerdere verdachte

Bronnen melden aan RTV Drenthe dat de aangehouden vrouw de partner is van Hans O. Hij werd begin 2024 in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Ralf.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.