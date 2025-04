Dreigbrief zorgt voor dichte deuren scholen Baarn: kinderen naar huis gestuurd

Alle basisscholen in Baarn hebben woensdagochtend hun deuren gesloten na het ontvangen van een dreigende e-mail. In het bericht werd aangekondigd dat er “vandaag de meest gruwelijke aanslag in de Nederlandse geschiedenis” zou plaatsvinden. De politie is direct een onderzoek gestart en houdt extra toezicht bij de scholen.

De politie doet onderzoek naar de dreiging, maar laat voorlopig niets los over wie erachter zit of wat er precies is gezegd. Agenten houden bij alle scholen in Baarn extra toezicht. Onder leerlingen circuleert intussen een alarmerend bericht. Daarin beweert een vrouw dat zij een gruwelijke aanslag wil plegen, gericht op de scholen in Baarn. Of deze vrouw echt bestaat en of zij daadwerkelijk de afzender is, is op dit moment niet duidelijk.

Ouders die hun kinderen naar school brachten, werden direct weer naar huis gestuurd. De scholen besloten zelf om dicht te blijven, maar deden dit in overleg met de politie. Die bevestigt dat er op dit moment “geen signalen zijn van daadwerkelijk gevaar”, maar neemt geen risico.

Op beelden is te zien dat er zeker een politiewagen staat voor de deur bij het Griftland College. Volgens de Baarnsche Courant staat er ook politie bij de Amalia Astroschool aan de Parklaan. Ouders zijn per e-mail op de hoogte gebracht van de situatie. In een bericht van de Nieuwe Baarnsche School staat onder meer: “Helaas moeten we u mededelen dat uw kind vandaag niet naar school kan komen i.v.m. een serieuze levensbedreigende dreigbrief aan alle scholen.”

Middelbare scholen zijn wel open

De twee middelbare scholen in Baarn, Het Baarnsch Lyceum en de Waldheim-mavo, zijn wel open. Volgens een woordvoerster van het lyceum is ook daar een dreiging binnengekomen, maar zien zij na overleg met de politie geen reden de deuren te sluiten. De ouders zijn geïnformeerd. De politie surveilleert extra bij alle scholen.