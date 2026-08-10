Zwaargewonde gevonden op camping in Dorst na melding over schietpartij

Op camping 't Haasje in Dorst is zondagavond een zwaargewonde gevonden. De hulpdiensten rukten massaal uit na een melding dat er zou zijn geschoten. Onder meer een traumahelikopter en meerdere politieauto's en ambulances kwamen naar de camping aan de Klein Oosterhout.

Agenten zetten een gebied rond een auto voor de slagboom af met lint. Omroep Brabant schrijft dat meerdere kinderen getuige zijn geweest van het incident en door de politie werden gehoord. Een van hen kreeg van agenten een troostbeertje.

'Verwondingen mogelijk niet door vuurwapen'

De politie doet onderzoek naar het incident. Ondanks de eerste melding over mogelijke schoten lijkt de zwaargewonde volgens de politie niet door een schot gewond te zijn geraakt.