Dood dragqueen (35) in Zaandam onderzocht: massale getuigenoproep via sms

In het onderzoek naar de gewelddadige dood van een man uit Zaandam in januari heeft de politie een passantenonderzoek uitgevoerd. Ook wordt een sms-oproep gedaan met het verzoek om meer informatie. William Caceres Marcano (35) werd in de nacht van zondag 19 op maandag 20 januari dood aangetroffen in een huis in Zaandam. Het slachtoffer trad geregeld op als dragqueen Alyssa.

De man kwam uit Venezuela, had een Nederlandse verblijfsstatus en woonde nog niet zo lang in het huis aan de Hogendijk in Zaandam.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is passanten in de buurt van de woning gevraagd om informatie. Zaterdagmiddag volgt een sms-oproep. Dat is besloten in overleg met het Openbaar Ministerie. In de namiddag krijgen alle mobiele telefoonnummers die in de nacht van 17 op 18 januari in de buurt van de Hogendijk waren een sms'je. Daarin wordt ook gevraagd om informatie.

De politie legt uit dat ze gegevens van telefoonmasten kan opvragen om te kijken welke telefoons er op een zeker moment in de buurt waren. "Het kan echter ook zijn dat u niet in de buurt van de Hogendijk was, maar op dat moment langsreed. Uw telefoon kan dan zijn aangestraald op de mast, waardoor u nu ook een sms hebt ontvangen."

ANP