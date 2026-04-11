Doldwaze vlucht op A58: automobilist probeert agenten aan te rijden

Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag bij Roosendaal aangehouden na een wilde achtervolging. De man reed met hoge snelheid door de stad en probeerde meerdere agenten aan te rijden.

Agenten zagen rond 1.40 uur een auto hard rijden op de Boulevard en wilden die controleren. Toen een agent een stopteken gaf, trapte de bestuurder juist het gas in. De politieman moest op het laatste moment opzij springen om niet geraakt te worden.

Spookrijden

Tijdens zijn vlucht negeerde de bestuurder meerdere stoptekens en reed hij onder meer door rood, tegen het verkeer in en over een fietspad. Ook bracht hij andere weggebruikers in gevaar en reed hij veel te hard binnen de bebouwde kom. Twee auto's raakten beschadigd.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

De achtervolging eindigde bij de oprit van de A58 bij Zegge. Na een tik van een politieauto verloor de bestuurder de controle en belandde in een droge sloot. Zelfs daarna probeerde hij nog te vluchten, maar hij werd met een stroomstootwapen aangehouden.

Poging doodslag

Het gaat om een 36-jarige man uit Fijnaart. Zijn rijbewijs was al eerder ingenomen. Vijf agenten hebben aangifte gedaan van poging doodslag.